عريقات: كوشنر لا يكترث للفلسطينيين ويجب مقاطعة فرقة ترامب

رام الله - دنيا الوطنطالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، العرب، بمقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الخاص بخطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".وكتب عريقات في تغريدة على حسابه على (توتير):" مرة أخرى، أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".وأضاف:" هذا الشخص، كوشنر، لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".جاءت تصريحات عريقات عقب مقابلة كوشنر على محطة (HBO) التلفزيونية، قال فيها إن "الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير، لكنه لم يدعم صراحة إقامة دولة فلسطينية، وشكك في قدرتهم على حكم نفسهم وإدارة شؤونهم.