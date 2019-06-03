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قيادي فلسطيني يُهاجم قيادة الجيش السوداني: العسكر ماكِرون ولا يُريدون الحكم المدني

قيادي فلسطيني يُهاجم قيادة الجيش السوداني: العسكر ماكِرون ولا يُريدون الحكم المدني
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ما أسماه "فض الاعتصام الجماهيري في السودان بالقوة". 

وقال خالد في منشور له عبر موقع (فيسبوك): إن "منطقة الاعتصام الجماهيري السلمي في العاصمة الخرطوم باتت شبه خالية بعد أن فض (العسكر) الاعتصام بالقوة، بحصيلة أولية للقتلى الذين سقطوا برصاص العسكر بلغت 12 شخصًا".

وأضاف خالد: "قلناها ألف مرة ونكررها من جديد (عسكر ومستقبل ديمقراطي وتحولات ديمقراطية في البلدان العربية وفي غيرها غير ممكن ومستحيل)"، متابعًا: "العسكر ماكرون ولغتهم أوامرية، وبعيدة كل البعد عن لغة الحوار والحكم المدني"، على حد تعبيره.

وختم تيسير خالد حديثه، قائلُا: "السودان يتجه نحو المجهول وقوى التغيير تحضر لعصيان مدني شامل في وجه حكم العسكر.. حمى الله السودان".

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