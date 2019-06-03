قيادي فلسطيني يُهاجم قيادة الجيش السوداني: العسكر ماكِرون ولا يُريدون الحكم المدني
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ما أسماه "فض الاعتصام الجماهيري في السودان بالقوة".
وقال خالد في منشور له عبر موقع (فيسبوك): إن "منطقة الاعتصام الجماهيري السلمي في العاصمة الخرطوم باتت شبه خالية بعد أن فض (العسكر) الاعتصام بالقوة، بحصيلة أولية للقتلى الذين سقطوا برصاص العسكر بلغت 12 شخصًا".
وأضاف خالد: "قلناها ألف مرة ونكررها من جديد (عسكر ومستقبل ديمقراطي وتحولات ديمقراطية في البلدان العربية وفي غيرها غير ممكن ومستحيل)"، متابعًا: "العسكر ماكرون ولغتهم أوامرية، وبعيدة كل البعد عن لغة الحوار والحكم المدني"، على حد تعبيره.
وختم تيسير خالد حديثه، قائلُا: "السودان يتجه نحو المجهول وقوى التغيير تحضر لعصيان مدني شامل في وجه حكم العسكر.. حمى الله السودان".
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ما أسماه "فض الاعتصام الجماهيري في السودان بالقوة".
وقال خالد في منشور له عبر موقع (فيسبوك): إن "منطقة الاعتصام الجماهيري السلمي في العاصمة الخرطوم باتت شبه خالية بعد أن فض (العسكر) الاعتصام بالقوة، بحصيلة أولية للقتلى الذين سقطوا برصاص العسكر بلغت 12 شخصًا".
وأضاف خالد: "قلناها ألف مرة ونكررها من جديد (عسكر ومستقبل ديمقراطي وتحولات ديمقراطية في البلدان العربية وفي غيرها غير ممكن ومستحيل)"، متابعًا: "العسكر ماكرون ولغتهم أوامرية، وبعيدة كل البعد عن لغة الحوار والحكم المدني"، على حد تعبيره.
وختم تيسير خالد حديثه، قائلُا: "السودان يتجه نحو المجهول وقوى التغيير تحضر لعصيان مدني شامل في وجه حكم العسكر.. حمى الله السودان".
التعليقات