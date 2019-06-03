شؤون فلسطينية

حالة معبري "رفح" و"كرم أبو سالم" خلال فترة عيد الفطر

حالة معبري "رفح" و"كرم أبو سالم" خلال فترة عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت داخلية غزة، اليوم الاثنين، إعلانًا مُهمًا بخصوص عمل معبر رفح البري خلال الأيام المقبلة.

وقالت داخلية غزة، في تصريحٍ صحفي : "نُنوه للمواطنين الكرام بأن معبر رفح البري، سيكون مُغلقًا غدٍ الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو".

وأضافت: "سيكون المعبر مغلقاً حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يتم إعادة فتحه صباح الأحد الموافق 2019/6/9م".

إلى ذلك، قرَّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق (معبر كرم أبو سالم) جنوب شرق قطاع غزَّة، خلال عيد الفطر.

وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في وقت سابق، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة، بأن (معبر كرم أبو سالم)، سيكون مغلقاً بسبب عيد الفطر يومي الثلاثاء والأربعاء، 4- 5 حزبران/ يونيو 2019.

وأوضحت اللجنة، أن المعبر سيعاد فتحه يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، مشيرة إلى أنه سيعاد إغلاقه يوم الأحد 9 حزيران/ يونيو، بسبب عيد الأسابيع عند الجانب الإسرائيلي.

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