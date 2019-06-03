عاجل

  • وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية عبر معبر رفح

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرَّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق (معبر كرم أبو سالم) جنوب شرق قطاع غزَّة، خلال عيد الفطر.

وقد أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في وقت سابق، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة، بأن (معبر كرم أبو سالم)، سيكون مغلقاً بسبب عيد الفطر يومي الثلاثاء والأربعاء، 4- 5 حزبران/ يونيو 2019.

وأوضحت اللجنة، أن المعبر سيعاد فتحه يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، مشيرة إلى أنه سيعاد إغلاقه يوم الأحد 9 حزيران/ يونيو، بسبب عيد الأسابيع عند الجانب الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

وزارة الصحة تُصدر نصائح طبية لعيد الفطر

وزارة الصحة تُصدر نصائح طبية لعيد الفطر

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

صرف سُلفة مالية للأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم اليوم

صرف سُلفة مالية للأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم اليوم

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

52 من أهالي الأسرى يتوجهون إلى سجن (نفحة) لزيارة 27 معتقلاً

52 من أهالي الأسرى يتوجهون إلى سجن (نفحة) لزيارة 27 معتقلاً

منوعات

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

الموت يفجع الفنانة منال موسى

الموت يفجع الفنانة منال موسى

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

عربي

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي

هذه الدول انتقدت قطر بشدة بعد تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية!

هذه الدول انتقدت قطر بشدة بعد تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية!

إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها