الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنقرَّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق (معبر كرم أبو سالم) جنوب شرق قطاع غزَّة، خلال عيد الفطر.وقد أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في وقت سابق، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة، بأن (معبر كرم أبو سالم)، سيكون مغلقاً بسبب عيد الفطر يومي الثلاثاء والأربعاء، 4- 5 حزبران/ يونيو 2019.وأوضحت اللجنة، أن المعبر سيعاد فتحه يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، مشيرة إلى أنه سيعاد إغلاقه يوم الأحد 9 حزيران/ يونيو، بسبب عيد الأسابيع عند الجانب الإسرائيلي.