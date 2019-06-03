الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنة من قباطية جنوب جنين على (معبر الكرامة)، وأعاقت تحركات المواطنين جنوب غرب جنين.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطنة لنا فيصل توفيق نزال في الثلاثين من العمر، أثناء عودتها من الأردن.وفي سياق متصل، أعاقت قوات الاحتلال، تحركات المواطنين على حاجز عسكري، نصبته بين بلدة يعبد وقرية طورة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، واستجواب راكبيها.