عاجل

  • وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية عبر معبر رفح

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت بلدية غزة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، بوضع خطة خاصة لنظافة المدينة، قبل وخلال أيام العيد، وزيادة كميات المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين، وتنظيم الشوارع والأسواق ومنع إغلاق الطرقات لتسهيل الحركة في المدينة.

وذكرت البلدية، أن خطة النظافة سيبدأ العمل بها يوم الوقفة وتتضمن توزيع العمل على ورديتين صباحية وليلية للقيام بأعمال النظافة في كافة أحياء المدينة وشوارعها، لاسيما المناطق التجارية والأسواق التي تزداد فيها كميات النفايات خلال الأيام التي تسبق العيد.

وأوضحت البلدية، أن الوردية الصباحية ستعمل على جزأين، وسيبدأ الجزء الأول عمله من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة 11 قبل الظهر، ويعمل بها نحو 400 عامل وإداري و33 ألية مختلفة لجمع النفايات، فيما يبدأ الجزء الثاني من الوردية الصباحية عمله من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً وتعمل خلالها 8 آليات لترحيل النفايات التي تم جمعها في الفترة الصباحية.

وأضافت أن الوردية الليلية ستبدأ عملها بعد الإفطار عند الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة 5 فجراً، وسيتركز عملها على جمع النفايات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة وتفريغ حاويات النفايات.

وبينت أن وردية واحدة ستعمل في اليوم الأول للعيد، وتبدأ من الساعة 30: 5 صباحاً وحتى الساعة 30 :10 صباحاً، وسيتركز العمل خلالها على تنظيف كافة أحياء ومناطق المدينة وتفريغ حاويات النفايات، وترحيلها للمكب الرئيس شرق المدينة.

وفيما يتعلق بخدمة المياه والصرف الصحي، أوضحت البلدية أنها ستزيد كميات المياه التي يتم ضخها لبيوت المواطنين قبل العيد وخلاله لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وكذلك ستعمل ثلاث ورديات صباحية ومسائية وليلية لمعالجة طفح للصرف الصحي خلال فترة العيد، والاستجابة لشكاوي المواطنين.

 ودعت البلدية المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه، وعدم إهدارها والحفاظ على نظافة شبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المُخلفات المنزلية بداخلها لتلافي طفحها خلال العيد، والتواصل مع البلدية على الرقم 115 للإبلاغ عن الشكاوى. 

وبخصوص فتح الحدائق واستقبال المواطنين، أوضحت البلدية أنه سيتم فتح جميع الحدائق أمام المواطنين لاسيما حديقة البلدية الرئيس في شارع عمر المختار، وحديقة الحيوان في حي الزيتون جنوب المدينة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً طيلة أيام العيد.

وفي مجال تنظيم الأسواق ومنع إغلاق الشوارع الرئيسة في المدينة من قبل أصحاب البسطات العشوائية؛ ذكرت البلدية أن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات، تواصل جهودها لتنظيم الطرق ومنع التعدي على الأرصفة والشوارع، وتسهيل حركة مرور المواطنين، وستعمل خلال الأيام التي تسبق العيد حتى ساعات الفجر الأولى للحفاظ على النظام في المدينة.

ودعت البلدية أصحاب المحلات التجارية والبسطات العشوائية إلى ضرورة المحافظة على النظام العام وعدم إغلاق الأرصفة والشوارع العامة والتعاون مع موظفيها العاملين في الميدان حفاظاً على النظام ولمنع وقوع أي حوادث قد تنتج بفعل إغلاق الأرصفة والطرقات، موضحةً أنه يتم السماح لأصحاب البسطات بالعمل والبيع بشرط عدم إغلاق الأرصفة والشوارع، وإعاقة حركة مرور المواطنين في الأسواق والمناطق التجارية من المدينة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

وزارة الصحة تُصدر نصائح طبية لعيد الفطر

وزارة الصحة تُصدر نصائح طبية لعيد الفطر

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

صرف سُلفة مالية للأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم اليوم

صرف سُلفة مالية للأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم اليوم

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

الاحتلال يُقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) خلال عيد الفطر

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل مواطنة من قباطية على (معبر الكرامة)

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

بلدية غزة تُنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

حنا: ما حدث أمس في مدينة القدس أظهر الوجه القبيح للاحتلال

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

36 شهيداً في أيار.. 34 من غزة واثنان من الضفة

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

الضابطة الجمركية تُهيب بالمواطنين لعدم شراء وتداول الألعاب النارية

52 من أهالي الأسرى يتوجهون إلى سجن (نفحة) لزيارة 27 معتقلاً

52 من أهالي الأسرى يتوجهون إلى سجن (نفحة) لزيارة 27 معتقلاً

منوعات

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

صورة نادرة لأنجلينا جولي وهي طفلة رضيعة مع والدتها الأجمل منها

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

شاهد: دليل فبركة حلقة هيكتور كوبر بمقلب رامز فى الشلال

الموت يفجع الفنانة منال موسى

الموت يفجع الفنانة منال موسى

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

مُعجب يضع يده على كتف الدكتورة خلود.. شاهد ردّة فعلها

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقل الفنان عزت أبو عوف إلى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع شيرين عبد الوهاب من الغناء

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

أول ظهور للفنان حسن حسني بعد شائعة وفاته

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

شاهد كيف غيّر عامل السن ملامح الفنان محمود ياسين؟

عربي

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي

هذه الدول انتقدت قطر بشدة بعد تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية!

هذه الدول انتقدت قطر بشدة بعد تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية!

إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها