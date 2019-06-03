الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيد من الانتباه واتباع إرشاداته في العيد





وطالبت المواطنين بعدم إضرام النيران في الأعشاب، وتحذير الأطفال من اللهو والعبث بمسببات الحرائق والألعاب النارية، وعدم السماح لهم بممارسة الهوايات والألعاب التي تشكل خطراً عليهم.





كما طالبت بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة داخل مدن الملاهي والمسابح والمتنزهات العامة، والتأكيد على العاملين في المتنزهات والمسابح بالانتباه لزوارهم، وتجنب الاقتظاظ على الألعاب وبرك السباحة، ومراعات الألعاب التي تناسب الفئات العمرية والحالات المرضية مثل أمراض القلب وغيرها.





وأكدت أنه سيتم تنظيم جولات تفقدية من قبل الدفاع المدني على هذه الأماكن تزامناً مع أيام العيد، وحثت على عدم التردد في الاتصال بطوارئ الدفاع المدني على الرقم 102.

رام الله - دنيا الوطندعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين للالتزام بجموعة من الإرشادات والتعليمات؛ لتجنب الحوادث خلال فترة عيد الفطر السعيد، وخاصة تجنب السرعة الزائدة على الطرق الخارجية، وأثناء التنقل من محافظة إلى أخرى.