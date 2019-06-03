شؤون فلسطينية

بومبيو: نُعد خطط طوارئ في حال فشل (صفقة القرن)

بومبيو: نُعد خطط طوارئ في حال فشل (صفقة القرن)
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن واشنطن تعد خطط الطوارئ في حال فشل خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).

وأضاف بومبيو في تسريبات له نقلتها القناة 13 الإسرائيلية، أن أحد السيناريوهات التي تستعد لها وزارة الخارجية الأمريكية، هو احتمال أنه بعد فشل خطة السلام، أن تقوم إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتابع: "لقد فكرنا في كيفية الرد إذا تحركت إسرائيل إلى الأمام بضم مناطق معينة، وما هي أفضل طريقة لتحقيق نتيجة تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية".

وحسب بومبيو: "أنا أفهم لماذا يعتقدون أن خطة السلام، ستكون صفقة سيحبها الإسرائيليون فقط ... آمل أن يعطي الجميع على الأقل البرنامج مساحة كافية للاستماع إلى أفكارنا، والسماح لهم بالنظر فيه".

ولفت إلى أنه ربما يرفضون خطة السلام، وقد يُقال إنها غير سليمة ولا تعمل لصالحهم.

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