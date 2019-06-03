دولي

زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية

زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع جنوب غربي مدينة سيبولجا على جزيرة سومطرة الإندونيسية.

ولم تفد وسائل الإعلام الإندونيسية عن سقوط خسائر بشرية ومادية بعد حدوث الزلزال.

كما لم يصدر مركز التحذير من موجات المد (التسونامي) في المحيط الهادئ.

يذكر أن إندونيسيا تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهزات والزلازل في مناطق مختلفة، أودت خلالها إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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