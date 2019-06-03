شؤون فلسطينية

شاهد: "السُماقية" أكلة الغزيين المُفضلة بأول أيام عيد الفطر.. وهكذا يمكنك إعدادها

شاهد: "السُماقية" أكلة الغزيين المُفضلة بأول أيام عيد الفطر.. وهكذا يمكنك إعدادها
السماقية
رام الله - دنيا الوطن
(السماقية) هكذا يطلقون عليها في فلسطين، أكلة شعبية متميزة تشتهر بها معظم المدن الفلسطينية، وخاصة مدينة غزة، حيث يتم إعدادها في معظم المناسبات السعيدة أو الحزينة في الأفراح والأعياد والمآتم، ويتم تقديمها من قبل أهل العريس في الليالي التي تسبق حفل الزفاف، مثلما تُقدم خلال الأيام الثلاثة للعزاء، وأيضاً يتم إعدادها في اليوم الأخير من رمضان، وفي أيام عيد الفطر.

ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم؛ نظراً لاستخدام "السماق" كأحد أهم المكونات في إعدادها، حيث تشمل مكونات الطبق على (سماق، بصل، سلق طازج، لحم ضأن، حمص منقوع، ثوم، طحينة، عين جرادة، فلفل أخضر، شطة حمراء، ملح، زيت زيتون، دقيق أبيض). 

وتحتوي الوجبة (380 غراماً تقريباً) على (683 سعراً حرارياً)، كما تحتوي على نسبة عالية من الدهون، تعود معظمها لاستعمال لحم الغنم، والزيت، كما أنها تحتوي على (130 مغ) كولسترول.

ويقول خبراء التغذية: إن السماقية أكلة بسيطة في مركباتها؛ لكنها عظيمة في فائدتها ومذاقها، كما أن طبق السماقية يُعد من أكثر أنواع الطبخات صمودًا في كافة الظروف الجوية، وقد يصمد أسبوعًا دون حفظه في المبردات. 

أما عن مقادير السُماقية لكمية بسيطة فهي: 

- أوقية سماق حب. 

- كيلو بصل. 

- نصف كيلو سلق طازج. 

- كيلو لحم. 

- أوقية حمص منقوع لمدة عشر ساعات تقريباً. 

- رأس ثوم. 

- نصف كيلو طحينة حمراء. 

- قليل من حبات عين جرادة والفلفل الأخضر والشطة الحمراء حسب الرغبة وملح. 

- زيت زيتون. 

- أوقية دقيق أبيض. 

طريقة إعداد السماقية تحتاج لجهد ومشاركة أكثر من شخص؛ حيث يتم: 

- فرم السلق فرماً ناعماً، ثم يُغسل جيداً، ويصفّى من الماء. 

- تفرم البصلة فرماً متوسطاً، ثم يقلب البصل بالزيت على نار متوسطة، حتى يصبح لون البصلة ذهبياً. 

- نضع اللحم المقطع قطعًا صغيرة والمسلوق مسبقاً فوق البصل بدون الشوربة، ونحرك قليلاً. 

- ثم نضع السلق المفروم فوقه، ونضع الحمص أيضاً. 

- ثم يُنقى السماق في حلة، ويضاف إليه الملح ولتر ماء، ويوضع على نار حتى يغلي ونتركه حتى يبرد ونعصره. 

- بعد ذلك يجب أن يصفّى في المنخل الناعم في إناء. 

- ثم نضع الدقيق فوق ماء السماق. 

- ثم ندق الجرادة مع الملح والفلفل والثوم، وتوضع على السلق والحمص، وعندما نشعر أنها نضجت نضع السماق على الخليط. 

- بعد ذلك نحرك تحريكاً دائرياً وبسرعة، حتى تتسبك، ثم نضع نصف كيلو طحينة حمراء على الخليط بتدريج، ونحرك دون ترك التحريك إلى أن نراها قد اختلطت ببعضها البعض، ثم نسكبها في صحون التقديم.

 


 

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