قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير في السودان إلى إعلان العصيان المدني الشامل ضد المجلس العسكري في السودان بعد ان اقتحمت قوى الامن الاعتصام واطلق النار ما ادى الى مقتل شخصين.وقالت القوى ان " المجلس الانقلابي لم يتأخر كثيراً على وعوده الكاذبة، ولم يتحمل ارتداء الزيف فى الشعارات والمواقف أيام معدودات ليكشف عن وجهه الحقيقي وهو يغدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقاً الرصاص بسخاء حقود، ليعيد في خواتيم شهر رمضان لهذا العام ذات تفاصيل مجزرته التي ارتكبها فى العام ١٩٩٠ بحق شهداء رمضان وفي نفس اليوم الثامن والعشرين منه".واضاف البيان "في الوقت الذى امتدت فيه الأيادي الوطنية الشريفة إلى هذا المجلس فى طاولات التفاوض لنقل السلطة إلى الشعب، أبت نفسه اللئيمة المتعطشة للدماء إلا أن تمتد إلى البندقية الغادرة ليكتب هذا المجلس الانقلابي بدماء الشهداء والجرحي نهايته من حيث ينشد البقاء متسلطاً و بالبغي حاكماً دون شرعية."ودعت القوى الى إسقاط المجلس العسكري وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي نمن خلال "تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فوراً" و الخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى.