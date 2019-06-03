شؤون فلسطينية

شاهد: كتائب الأقصى لواء العامودي تزور بيوت الشهداء والجرحى

شاهد: كتائب الأقصى لواء العامودي تزور بيوت الشهداء والجرحى
رام الله - دنيا الوطن
انطلق مقاتلو وكوادر كتائب شهداء الأقصى- فلسطين لواء الشهيد القائد نضال العامودي، بقوافل متتالية إلى بيوت الشهداء والجرحى بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر السعيد.

وتوجه المقاتلون عبر قوافل متتابعة إلى بيوت الشهداء والجرحى من شمال قطاع غزة حتى جنوبه، وذلك تأكيداً على تمسك الكتائب بنهجهم، والسير على خطاهم، حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني المغتصب.

واعتادت كتائب الأقصى- لواء العامودي على زيارة بيوت الشهداء والجرحى والوقوف إلى جانبهم، في إطار تمكسها بدربهم الثوري الذي رحل من أجله القادة العظام.

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