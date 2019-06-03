الحكومة تُدين اقتحامات المستوطنين وتُحيّي المُرابطين المدافعين عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت الحكومة الفلسطينية، الاقتحام والعدوان على المقدسات، وتدنيس حرمة المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه، والتعرض لحياة المصلين داخله.وقالت الحكومة في بيان لها، بينما تتواصل الحرب المالية والسياسية على الشعب الفلسطيني بهدف تجويعه لتركيعه وتمرير مشاريع ومخططات خارج إطار الشرعية الدولية تمس حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتطبيق حق العودة للاجئين وفق القرار 194، تصاعدت وتيرة اقتحامات المستوطنين من غلاة المتطرفين بحماية من قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، والتي بلغت ذروتها في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وخاصة الاقتحامات التي جرت اليوم، واستهدفت باب الرحمة بانتهاكات واعتداءات على المصلين، الذين يحيون الليالي بالاعتكاف في الشهر الفضيل، وهو ما يؤشر إلى رفع وتيرة الاستفزاز لمشاعر المصلين، بهدف استدعاء ردود فعل، تستغلها سلطات الاحتلال لتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني لقبلة المسلمين الأولى.وحيت المرابطين عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، برموش عيونهم، ونزف جراحهم، ووجع معاناتهم، داعية العالم للتدخل العاجل لكبح جماح تلك الاستهدافات لما تنطوي عليه من مخاطر، تمس مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بالنظر لارتباط المكان برباط عقدي مع الكعبة المشرفة، مذكرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء، قيل أين هم يا رسول الله، قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس).