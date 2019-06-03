عاجل

  • إطلاق نار كثيف وتصاعد النيران في محيط ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالسودان

دولي

واشنطن تنوي عرض صفقة على موسكو حول سوريا في القدس

واشنطن تنوي عرض صفقة على موسكو حول سوريا في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن اجتماعا سيضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل سيعقد قريبا في القدس لبحث الملف السوري، وسيركز على الوجود الإيراني في هذا البلد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية، أنه من المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ونظيراه الروسي، نيكولاي باتروشيف، والإسرائيلي، مئير بن شبات، بعد أيام في القدس، وأن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا سيكون الملف الرئيس على جدول الأعمال بحسب الصحيفة.

وقالت "الشرق الأوسط"، أمس الأحد نقلا عن هذه المصادر، التي لم تشر إلى أسمائها إن الاجتماع سيعقد تحت عنوان "مناقشة الأمن الإقليمي"، في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إجراء هذا اللقاء يأتي بناء على تفاهم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بشأن ضرورة "إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل".

وحسب المصادر، فإن واشنطن ستقترح "خريطة طريق" تهدف من خلالها إلى حث روسيا على اتخاذ "إجراءات ملموسة" تتعلق بضبط دور إيران والعملية السياسية في سوريا مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

أخبار ذات صلة

بعد تشكيك وزير خارجيته في جدوى &#34;صفقة القرن&#34;... ترامب: أتفهم شكوك بومبيو

بعد تشكيك وزير خارجيته في جدوى "صفقة القرن"... ترامب: أتفهم شكوك بومبيو

المدمرة &#34;جون إس ماكين&#34; توتر الأجواء بين البنتاغون والبيت الأبيض

المدمرة "جون إس ماكين" توتر الأجواء بين البنتاغون والبيت الأبيض

استطلاع: 59 مقعداً لليمين بالكنيست بدون ليبرمان

استطلاع: 59 مقعداً لليمين بالكنيست بدون ليبرمان

وزير الدفاع الصيني محذرا من &#34;كارثة&#34; مع أمريكا: سنقاتل حتى النهاية

وزير الدفاع الصيني محذرا من "كارثة" مع أمريكا: سنقاتل حتى النهاية

روحاني: على الولايات المتحدة أن تصبح &#34;دولة طبيعية&#34;

روحاني: على الولايات المتحدة أن تصبح "دولة طبيعية"

وزير خارجية بريطانيا: لن أعرقل تسليم أسانج للولايات المتحدة

وزير خارجية بريطانيا: لن أعرقل تسليم أسانج للولايات المتحدة

بلدية عسقلان تنشر ملاجئأ في أحيائها

بلدية عسقلان تنشر ملاجئأ في أحيائها

كوشنير: خاشقجي &#34;إرهابي مُتنكر بزي صحفي&#34;

كوشنير: خاشقجي "إرهابي مُتنكر بزي صحفي"

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

52 من أهالي الأسرى يتوجهون إلى سجن نفحة لزيارة 27 معتقلاً

52 من أهالي الأسرى يتوجهون إلى سجن نفحة لزيارة 27 معتقلاً

الاحتلال يرتكب 56 انتهاكا بحق الصحفيين في أيار

الاحتلال يرتكب 56 انتهاكا بحق الصحفيين في أيار

شعث: فلسطين تستضيف مؤتمر الاشتراكية الدولية اواخر تموز المقبل

شعث: فلسطين تستضيف مؤتمر الاشتراكية الدولية اواخر تموز المقبل

شاهد: كتائب الأقصى لواء العامودي تزور بيوت الشهداء والجرحى

شاهد: كتائب الأقصى لواء العامودي تزور بيوت الشهداء والجرحى

الرئيس عباس يُصدر عفواً عن محكومين بمناسبة حلول عيد الفطر

الرئيس عباس يُصدر عفواً عن محكومين بمناسبة حلول عيد الفطر

وصول مساعدات طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات 36

وصول مساعدات طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات 36

سلطات الاحتلال تسمح بدخول الأسلاك الفولاذية للصيادين وجزء من المواد المحظورة

سلطات الاحتلال تسمح بدخول الأسلاك الفولاذية للصيادين وجزء من المواد المحظورة

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة

منوعات

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

عادل إمام يعود بقوة

عادل إمام يعود بقوة

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

شهيرة لـ&#34;رامز&#34; بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

شهيرة لـ"رامز" بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

عربي

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي

هذه الدول انتقدت قطر بشدة بعد تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية!

هذه الدول انتقدت قطر بشدة بعد تحفظها على بياني القمتين العربية والخليجية!

إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها