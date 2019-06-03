إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية العميد، أيوب قاسم، إنقاذ 85 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي كاد يغرق قبالة السواحل الليبية.وقال العميد قاسم: "تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل (الزورق أوباري) أمس الأحد (2 يونيو 2019)، من إنقاذ قارب مطاطي متهالك على متنه 85 مهاجرا غير شرعي، هم 75 رجلا و5 نساء و5 أطفال، وذلك على بعد 74 ميلا شمال غربي مدينة الخمس".وأضاف المصدر أن "المهاجرين غير الشرعيين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، عربية وإفريقية وبنغالية"... مشيرا إلى أنه "تم نقلهم وتسليمهم لمركز إيواء الخمس بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم".