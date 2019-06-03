الطقس: استمرار الأجواء الحارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، في ساعات النهار حاراً نسبياً إلى حار، وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً إلى حار، وفي ساعات الليل، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، الأربعاء، في ساعات النهار حاراً نسبياً إلى حار، وفي ساعات الليل، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.