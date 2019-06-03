الدولار يصعد من جديد أمام الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين الثالث من حزيران/ يونيو 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.63 شيكل.
الدينار الأردني: 5.13 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين الثالث من حزيران/ يونيو 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.63 شيكل.
الدينار الأردني: 5.13 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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