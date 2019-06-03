الدولار يصعد من جديد أمام الشيكل



الدينار الأردني: 5.13 شيكل.



اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.





رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الاثنين الثالث من حزيران/ يونيو 2019 على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.63 شيكل.