شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي: (صفقة القرن) بها أمران جيدان وتسعة أخرى سيئة

وزير الخارجية الأمريكي: (صفقة القرن) بها أمران جيدان وتسعة أخرى سيئة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، أن خطة السلام المطروحة من قبل ادارة ترامب، والمعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن)، قد يتم رفضها في نهاية المطاف، بحسب ما نقلته صحيفة (واشنطن بوست).

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد قال بومبيو: "خطة السلام الأمريكية بها أمران جيدان وتسعة أخرى سيئة"، مضيفا: "يمكن القول بأن الخطة غير قابلة للتطبيق، وقد لا تكتسب زخما".

وفي السياق، نفى وزير الخارجية الأمريكي، وجود أي ضمانات متعلقة بفك عقدة النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

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