دولي

وزير الدفاع الصيني محذرا من "كارثة" مع أمريكا: سنقاتل حتى النهاية

وزير الدفاع الصيني محذرا من "كارثة" مع أمريكا: سنقاتل حتى النهاية
رام الله - دنيا الوطن
حذر وي فنغ خه وزير الدفاع الصيني، من أن أي نزاع مسلح بين بلاده والولايات المتحدة سيكون كارثة، منددا بدعم واشنطن لانفصال تايوان وبتنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وشدد الوزير الصيني، في كلمة ألقاها، أمس الأحد، أمام منتدى "شانغري-لا" الأمني في سنغافورة، على أن الصين "ستقاتل حتى النهاية" إذا كانت الولايات المتحدة تريد الصراع بشأن القضايا التجارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بكين تبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية الحوار مع واشنطن إذا رغبت في ذلك، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبخصوص مسألة جزيرة تايوان، فتعهد الوزير بأن الصين "ستقاتل حتى النهاية" كل من يحاول الفصل بينها وتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وشدد على أن محاولات تقسيم البلاد لن تنجح، وأي تدخل في مسألة تايوان محكوم عليه بالفشل، مهددا باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال: "يجب إعادة توحيد الصين، وذلك سيتحقق. لن نجد أي مبررات لعدم فعل ذلك. وإذا أقدم أحد على فصل تايوان عن الصين، فلن يكون أمام العسكريين الصينيين أي خيار إلا القتال بأي ثمن من أجل الوحدة الوطنية".

وتابع الوزير، في كلمته، أن الجيش الصيني لا يسعى إلى الإضرار بأي طرف، لكنه لا يخاف من مواجهة التحديات، مضيفا أنه إذا تعدى أحد الخط الأحمر فسوف يتعين على بكين "اتخاذ إجراءات ودحر جميع الأعداء".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد حدة التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية الحرب التجارية بينهما، ودعم الولايات المتحدة لـ"استقلال تايوان" والصراع من أجل النفوذ في بحر الصين الجنوبي.

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