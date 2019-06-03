سوريا تتعرض لقصف إسرائيلي والدفاعات الجوية تتصدى

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر عسكرية سورية، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي جديد هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة.وقالت المصادر العسكرية: إنه تدمر صاروخين من الصواريخ الإسرائيلية، التي استهدفت مطار التيفور.وأوضحت الوكالة الرسمية السورية (سانا)، أن "القصف الإسرائيلي، أسفر وصول صواريخ أخرى عن استشهاد شخص، وجرح جنديين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، استهدف بالأمس عدد من الأهداف العسكرية في سوريا، ما أدى لمقتل 3 سوريين.يتبع..