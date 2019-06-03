دولي

روحاني: على الولايات المتحدة أن تصبح "دولة طبيعية"

روحاني: على الولايات المتحدة أن تصبح "دولة طبيعية"
رام الله - دنيا الوطن
رد الرئيس الإيراني على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أبدى، اليوم الأحد، استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران، إذا أصبحت تتصرف كـ"دولة طبيعية".

ونقل الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية عن روحاني قوله: "على الطرف الآخر الذي غادر طاولة المفاوضات وخرق اتفاقا أن يعود ويصبح دولة طبيعية. أما الآن فلا خيار لنا سوى المقاومة".

وفي وقت سابق الأحد، قال بومبيو إن الولايات المتحدة "مستعدة لخوض مشاورات دون شروط مسبقة" مع القادة الإيرانيين، "عندما يتمكن الإيرانيون من التأكيد على أن بإمكانهم التصرف كدولة طبيعية".

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي تصميم واشنطن على المضي في جهودها الرامية إلى إجبار إيران على تغيير "أنشطتها الخبيثة" بشكل جذري.

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