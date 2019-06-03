سلطات الاحتلال تسمح بدخول الأسلاك الفولاذية للصيادين وجزء من المواد المحظورة

خاص دنيا الوطنأكد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قررت السماح بإدخال الأسلاك الفولاذية للصيادين الفلسطينيين، وبعض المواد المحظورة منذ أكثر من ست سنوات.وأوضح عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن سلطات الاحتلال أدخلت 20 لفة من الأسلاك الفولاذية، يبلغ طول كل واحدة منها 500 متر، لافتا إلى أن هذه الكمية هي النصف، ضمن تفاهمات التهدئة.وأشار عياش إلى أن هذه الأسلاك تستخدم في عمل مراكب الصيد الكبيرة، وأن تل أبيب كانت تمنع استخدامها بحجة أنها تستخدم في العمل المزدوج.