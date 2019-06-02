شؤون فلسطينية

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقت وزيرة شؤون المرأة، أمال حمد، في مدينة غزة، كادر الوزارة من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، لبحث آليات العمل في المرحلة المقبلة.

وأكدت حمد، أن الوزارة مليئة بالكفاءات والقدرات، التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق إنجازات خلاقة، لتطويع كافة المعيقات والتحديات، لاسيما وأن الكادر لديه القناعة والانتماء للهدف والفكرة والمؤسسة والوطن.

وقدمت الوزيرة حمد، شرحاً مفصلاً عن الرؤية والاستراتيجية المقبلة لعمل الوزارة، وتشكيل لجان التواصل بالمحافظات، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق، وصولاً للحصول على حقوق المرأة الفلسطينية، وحقوق العاملين.

وأضافت حمد بأن دور المرأة الفلسطينية مهم في كافة مناحي الحياة السياسية والثقافية، والتنمية، والتغيير المجتمعي، وفي المعركة مع الاحتلال وبناء الدولة، وأن الوزارة في علاقة مباشرة مع كافة مكونات المجتمع، سواء كانت أحزاباً سياسية، أو نقابات، أو اتحادات، أم مؤسسات مجتمع مدني، ورجال دين، وإعلام ومؤسسات إعلامية.

وتابعت حمد بمجموعة من الإرشادات والتوجيهات للكادر للعمل على التوعية المجتمعية بالتوازي مع السياسات الوطنية، والوصول إلى المؤسسات القاعدية والجمهور، حتى يسهل تنفيذ السياسات على أرض الواقع.


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