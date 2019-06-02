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شؤون فلسطينية

أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى

أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق العسكري باسم كتائب الناصر، أبو يوسف، تحذيرًا للاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يقوم به في مدينة القدس.

وقال أبو يوسف: "نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة أو مساس بالمعتكفين في المسجد الأقصى، وإن أي اعتداء يطال المسجد الأقصى، سيفتح أبواب الجحيم على العدو وأعوانه".

وأضاف: أن اقتحامات المستوطنين، التي تتم بغطاء من الجيش والحكومة الإسرائيلية، لن يمر مرور الكرام، وسيدفعون الثمن غالياً، إزاء استفزازهم لمشاعر المسلمين، واعتدائهم على حقهم في العبادة وأداء مناسكهم بسلام وطمأنينة.

وتابع: "ندعو الأمة جمعاء، إلى التدخل العاجل والفوري، لنصرة القدس، وأهلها ومسجدها الأقصى، والعمل على تحريره من دنس الاحتلال".

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