أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأصدر الناطق العسكري باسم كتائب الناصر، أبو يوسف، تحذيرًا للاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يقوم به في مدينة القدس.وقال أبو يوسف: "نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة أو مساس بالمعتكفين في المسجد الأقصى، وإن أي اعتداء يطال المسجد الأقصى، سيفتح أبواب الجحيم على العدو وأعوانه".وأضاف: أن اقتحامات المستوطنين، التي تتم بغطاء من الجيش والحكومة الإسرائيلية، لن يمر مرور الكرام، وسيدفعون الثمن غالياً، إزاء استفزازهم لمشاعر المسلمين، واعتدائهم على حقهم في العبادة وأداء مناسكهم بسلام وطمأنينة.وتابع: "ندعو الأمة جمعاء، إلى التدخل العاجل والفوري، لنصرة القدس، وأهلها ومسجدها الأقصى، والعمل على تحريره من دنس الاحتلال".