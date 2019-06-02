أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق العسكري باسم كتائب الناصر، أبو يوسف، تحذيرًا للاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يقوم به في مدينة القدس.
وقال أبو يوسف: "نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة أو مساس بالمعتكفين في المسجد الأقصى، وإن أي اعتداء يطال المسجد الأقصى، سيفتح أبواب الجحيم على العدو وأعوانه".
وأضاف: أن اقتحامات المستوطنين، التي تتم بغطاء من الجيش والحكومة الإسرائيلية، لن يمر مرور الكرام، وسيدفعون الثمن غالياً، إزاء استفزازهم لمشاعر المسلمين، واعتدائهم على حقهم في العبادة وأداء مناسكهم بسلام وطمأنينة.
وتابع: "ندعو الأمة جمعاء، إلى التدخل العاجل والفوري، لنصرة القدس، وأهلها ومسجدها الأقصى، والعمل على تحريره من دنس الاحتلال".
أصدر الناطق العسكري باسم كتائب الناصر، أبو يوسف، تحذيرًا للاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يقوم به في مدينة القدس.
وقال أبو يوسف: "نحذر العدو من ارتكاب أي حماقة أو مساس بالمعتكفين في المسجد الأقصى، وإن أي اعتداء يطال المسجد الأقصى، سيفتح أبواب الجحيم على العدو وأعوانه".
وأضاف: أن اقتحامات المستوطنين، التي تتم بغطاء من الجيش والحكومة الإسرائيلية، لن يمر مرور الكرام، وسيدفعون الثمن غالياً، إزاء استفزازهم لمشاعر المسلمين، واعتدائهم على حقهم في العبادة وأداء مناسكهم بسلام وطمأنينة.
وتابع: "ندعو الأمة جمعاء، إلى التدخل العاجل والفوري، لنصرة القدس، وأهلها ومسجدها الأقصى، والعمل على تحريره من دنس الاحتلال".
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