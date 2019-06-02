البرغوثي: حُكام إسرائيل حاقدون

رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن الاعتداءات الهمجية التي شنها جيش الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين فيه، تعبر عن حقد حكام إسرائيل على الإقبال غير المسبوق من مئات آلاف الفلسطينيين على الصلاة في المسجد الأقصى، وخاصة في ليلة القدر، ويوم القدس، حيث وصل عدد المشاركين إلى نصف مليون على مدار اليوم والليل.وأضاف البرغوثي، أن المحتلين الإسرائيليين، يفهمون تماماً أن تفاني الفلسطينيين في الوصول للأقصى يعبر عن تمسكهم الحازم بالقدس، ورفضهم المطلق لإجراءات الضم والتهويد، و ذلك يمثل تعبيراً إضافياً عن فشل المشروع الصهيوني في عزل القدس واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.وطالب البرغوثي كافة الدول والشعوب العربية والإسلامية بإسناد النضال الفلسطيني، بما في ذلك إلغاء ومقاطعة ورشة المنامة التي يسعى الإسرائيليون من خلالها لفرض التطبيع مع نظام الاحتلال و(الأبرتهايد) العنصري الإسرائيلي.