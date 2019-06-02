شؤون فلسطينية

رغم إجراءات الاحتلال المشددة بالقدس.. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح

رغم إجراءات الاحتلال المشددة بالقدس.. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات الآلاف من المصلين من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في مدينة القدس، والتي حوّلها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية لتأمين عربدات ومسيرات الأعلام الاستفزازية لعصابات المستوطنين في البلدة القديمة.

وانتشر المصلون في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في حين اشتكى تجار البلدة من إجراءات الاحتلال، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التسوق، والحالة الشرائية والتجارية في محالها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت الشوارع والطرقات المؤدية إلى وسط المدينة، لتأمين مسيرات المستوطنين، التي طافت حول بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتضمنت رقصات بأعلام الاحتلال في باحة باب العامود وشارع الوادي المفضي إلى أبواب الأقصى الرئيسية، في حين اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم أكثر من 1200 مستوطن، تخللها اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين، واعتقال عدد منهم.

أخبار ذات صلة

وصول مساعدات طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات 36

وصول مساعدات طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات 36

سلطات الاحتلال تسمح بدخول الأسلاك الفولاذية للصيادين وجزء من المواد المحظورة

سلطات الاحتلال تسمح بدخول الأسلاك الفولاذية للصيادين وجزء من المواد المحظورة

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة

أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى

أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى

البرغوثي: حُكام إسرائيل حاقدون

البرغوثي: حُكام إسرائيل حاقدون

عشراوي: إسرائيل تستفز المشاعر الدينية للفلسطينيين

عشراوي: إسرائيل تستفز المشاعر الدينية للفلسطينيين

الرئيس عباس يُصدر عفواً عن عدد من المحكومين بمناسبة عيد الفطر

الرئيس عباس يُصدر عفواً عن عدد من المحكومين بمناسبة عيد الفطر

الأوقاف الأردنية: التصرفات المستفزة لسلطات الاحتلال بالأقصى مرفوضة ومُدانة

الأوقاف الأردنية: التصرفات المستفزة لسلطات الاحتلال بالأقصى مرفوضة ومُدانة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

وصول مساعدات طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات 36

وصول مساعدات طبية إلى غزة ضمن قافلة أميال من الابتسامات 36

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة

الوزيرة أمال حمد تلتقي موظفي السلطة بوزارة شؤون المرأة في غزة

أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى

أبو يوسف: نُحذر الاحتلال من المساس بالمُعتكفين في المسجد الأقصى

البرغوثي: حُكام إسرائيل حاقدون

البرغوثي: حُكام إسرائيل حاقدون

الجيش الإسرائيلي يكشف عن منظومة ذكية لإحباط العمليات بالضفة

الجيش الإسرائيلي يكشف عن منظومة ذكية لإحباط العمليات بالضفة

شرطة الاحتلال تغلق مداخل البلدة القديمة من القدس وعدة شوارع في محيطها

شرطة الاحتلال تغلق مداخل البلدة القديمة من القدس وعدة شوارع في محيطها

فلسطين تستضيف مؤتمر الاشتراكية الدولية أواخر يوليو المقبل

فلسطين تستضيف مؤتمر الاشتراكية الدولية أواخر يوليو المقبل

بسبب التوتر في الأقصى.. الأردن يبعث بمذكرة احتجاج دبلوماسية إلى إسرائيل

بسبب التوتر في الأقصى.. الأردن يبعث بمذكرة احتجاج دبلوماسية إلى إسرائيل

منوعات

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

عادل إمام يعود بقوة

عادل إمام يعود بقوة

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

شهيرة لـ&#34;رامز&#34; بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

شهيرة لـ"رامز" بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

عربي

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها

البحرين: تحفظ قطر على بيان القمة الخليجية يعكس ضعف ارتباطها بأشقائها

السلطات السعودية تواجه غزو الجراد

السلطات السعودية تواجه غزو الجراد

التحالف العربي يُدمر دبابة وثلاث عربات للحوثيين في غارات بالضالع

التحالف العربي يُدمر دبابة وثلاث عربات للحوثيين في غارات بالضالع

نيويورك تايمز: مقترحات بن زايد جوهر (صفقة القرن) الأمريكية

نيويورك تايمز: مقترحات بن زايد جوهر (صفقة القرن) الأمريكية