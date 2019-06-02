رغم إجراءات الاحتلال المشددة بالقدس.. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف من المصلين من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في مدينة القدس، والتي حوّلها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية لتأمين عربدات ومسيرات الأعلام الاستفزازية لعصابات المستوطنين في البلدة القديمة.وانتشر المصلون في مُصليات وباحات المسجد المبارك، في حين اشتكى تجار البلدة من إجراءات الاحتلال، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة التسوق، والحالة الشرائية والتجارية في محالها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت قوات الاحتلال، أغلقت الشوارع والطرقات المؤدية إلى وسط المدينة، لتأمين مسيرات المستوطنين، التي طافت حول بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وتضمنت رقصات بأعلام الاحتلال في باحة باب العامود وشارع الوادي المفضي إلى أبواب الأقصى الرئيسية، في حين اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم أكثر من 1200 مستوطن، تخللها اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين، واعتقال عدد منهم.