الأوقاف الأردنية: التصرفات المستفزة لسلطات الاحتلال بالأقصى مرفوضة ومُدانة

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الناصر أبو البصل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن: "إن التصرفات المستفزة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، وإدخال المتطرفين والمستوطنين بالقوة إلى المسجد الأقصى المبارك وضربها للمصلين، خاصة النساء، عمل مرفوض ومدان وفق الأعراف والمبادئ والقوانين في العالم كافة".واستهجن أبو البصل في بيان له، مساء اليوم الأحد، قائلاً: "إن ما قامت به قوات الاحتلال، يُعد تدخلاً في أماكن العبادة مع حرمان المصلين والمعتكفين من حقهم في مسجدهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وشدد وزير الأوقاف الأردني، على أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، وأنه غير قابل للمشاركة ولا التقسيم.ودعا الدول المحبة للسلام، إلى الضغط على سلطات الاحتلال؛ للكف عن هذه التصرفات غير المسؤولة، والتي ستؤدي إلى إذكاء الصراعات الدينية في المنطقة إذا ما استمرت.وأكد أبو البصل، الدعم الكامل للمرابطين والمصلين والمعتكفين ولحراس المسجد الأقصى المبارك، وإدارة الأوقاف الإسلامية ومجلس الأوقاف، الذين يدافعون عن المسجد بقوة.