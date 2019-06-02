مقتل 14 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز شمال سوريا

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر سورية، بسقوط 14 قتيلاً، فيما أصيب 28 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء اليوم الأحد، في مدينة إعزاز شمال حلب.ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن مصدر طبي في إعزاز، أن انفجار سيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة الواقعة شمال سوريا.وقال المصدر: "إن الانفجار أودى بحياة 14 شخصاً، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية"، ولفت إلى أن المكان الذي وقع فيه الحادث "كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع".