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التحالف العربي يُدمر دبابة وثلاث عربات للحوثيين في غارات بالضالع

التحالف العربي يُدمر دبابة وثلاث عربات للحوثيين في غارات بالضالع
رام الله - دنيا الوطن
دمرت غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، آليات عسكرية ثقيلة تابعة للحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: "إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات لجماعة الحوثي في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع".

وبحسب ما أورده موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات، إضافة إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أواخر شهر أيار/ مايو، بدء عملية عسكرية، تستهدف مواقع تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال التحالف: "إن العملية العسكرية، تتوافق مع القانون الدولي والإنساني"، مؤكداً اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن العملية تهدف إلى تحييد قدرات الحوثيين على تنفيذ الأعمال العدائية، داعيا المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد التحالف على أن جهوده مستمرة في مجال مكافحة التنظيمات المسلحة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتقود السعودية منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً عربياً يدعم القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، منها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

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