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السيسي للمصريين حول (صفقة القرن): هل تعتقدون بأنني سأفرط بشيء؟

السيسي للمصريين حول (صفقة القرن): هل تعتقدون بأنني سأفرط بشيء؟
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، عن (صفقة القرن) موجهاً رسالة للمصريين، عما يدور بشأنها.

وقال الرئيس المصري: "إن مصر تدعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطينى فى كافة مواقفه، فيما يخص مصيره"، بحسب موقع (مبتدا) المصري.

وأضاف السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الأحد، "مصر لن ترضى على أى شيء لا يريده الفلسطينيون".

ووجه السيسي رسالة إلى الشعب المصري: "بتسألوا إيه الحكاية، والسيسى ناوي على إيه وهيدي حاجة لحد، وهو إنتم بتعملوا إيه؟ محدش يقدر يعمل حاجة غير بيكم"، متابعًا: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط مثلاً؟.. طيب ليه؟".

وأضاف: "إحنا مخلصين وشرفاء وربنا يجعلنا كده على طول، وإنتم يا مصريين محدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم ومحدش يفرق بينا وبين بعض".

ووجه حديثه لأهالى سيناء، الذين شاركوا فى حفل الإفطار: "هتسيبوا حاجة لحد؟".

وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الاسرائيلية، في تقرير لها بداية شهر أيار/ مايو الماضي، أن وثيقة داخلية تم تسريبها في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تسريب البنود، وتقضي بنشر التفاصيل الكاملة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم (صفقة القرن).

ومن بين التفاصيل التي ذكرتها الوثيقة، أن مصر ستقوم بمنح أراضٍ جديدة لفلسطين، بهدف إقامة مطار ومصانع ومكان للتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها، ويشق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية، ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة "أنفاق" بين غزة الضفة.

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