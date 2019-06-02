قوات الاحتلال تُغلق الطرق المؤدية لباب العامود تمهيداً لاحتفالات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، كافة الطرق المؤدية إلى باب العامود من جهة باب الساهرة، ومن طريق الواد، ومن باب الخليل، بالعديد من الحواجز.وقد سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين فقط، بالدخول؛ تمهيداً للبدء بالاحتفالات بما يُسمى (يوم القدس).في السياق، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين الفلسطينيين، على إغلاق محالهم التجارية بجوار باب العامود؛ حتى يتسنى للمستوطنين الاحتفال.