الجيش الإسرائيلي يكشف عن منظومة ذكية لإحباط العمليات بالضفة

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي كشف عن نشر منظومة ذكية بين جنوده، لإحباط عمليات الطعن بالضفة الغربية.وقالت القناة: "إن المنظومة تعمل من خلال ساعة، يمكن بواسطتها تحديد أي محاولات؛ لتنفيذ عمليات الطعن وإحباطها".وأضافت القناة: "إن المنظومة تقوم بنقل المعلومات للجنود بواسطة الساعة، حول مشتبه بهم، يريدون تنفيذ عمليات طعن على الحواجز والنقاط العسكرية بالضفة".وأشارت القناة، إلى أن هذه المنظومة الرقمية الذكية، ستنجح في تحديد المنفذين المفترضين، وتحييدهم قبل تنفيذ أي هجوم.