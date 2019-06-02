بلدية عسقلان تنشر ملاجئأ في أحيائها
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة (كان) الاسرائيلية، أن بلدية عسقلان، بدأت اليوم الأحد، بنشر ملاجئ في بعض الأحياء التي ليس بها ملاجئ.
وقالت الاذاعة: "عشرات الصواريخ والصليات أطلقت من قطاع غزة في جولة التصعيد الأخيرة، سببت دماراً واسعا في مدن كبرى بغلاف غزة".
وأضافت: "إحدى المناطق التي تعرضت لصليات ثقيلة ومكثفة كانت مدينة عسقلان، والتي عطلت فيها البلدية كل مناحي الحياة بسبب سقوط الصواريخ كالمطر على المدينة".
وتابعت الاذاعة ذاتها بالقول: "بعد شكاوى قدمها مئات المستوطنين لعدم و جود ملاجئ كافية في المدينة تقيهم من شظايا الصواريخ التي تطلق من غزة".
وفي التصعيد الأخير على غزة، استطاعت المقاومة الفلسطينية إطلاق أكثر من 700 صاروخ تسببت بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة العشرات من بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، وتضررت عشرات المنازل والمنشئات الإسرائيلية خلال جولة وصفها محللون إسرائيليون بالصعبة والغير متوقعة، من ناحية دقة إصابة الصواريخ الفلسطينية وقدرتها التأثيرية.
أفادت إذاعة (كان) الاسرائيلية، أن بلدية عسقلان، بدأت اليوم الأحد، بنشر ملاجئ في بعض الأحياء التي ليس بها ملاجئ.
وقالت الاذاعة: "عشرات الصواريخ والصليات أطلقت من قطاع غزة في جولة التصعيد الأخيرة، سببت دماراً واسعا في مدن كبرى بغلاف غزة".
وأضافت: "إحدى المناطق التي تعرضت لصليات ثقيلة ومكثفة كانت مدينة عسقلان، والتي عطلت فيها البلدية كل مناحي الحياة بسبب سقوط الصواريخ كالمطر على المدينة".
وتابعت الاذاعة ذاتها بالقول: "بعد شكاوى قدمها مئات المستوطنين لعدم و جود ملاجئ كافية في المدينة تقيهم من شظايا الصواريخ التي تطلق من غزة".
وفي التصعيد الأخير على غزة، استطاعت المقاومة الفلسطينية إطلاق أكثر من 700 صاروخ تسببت بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة العشرات من بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، وتضررت عشرات المنازل والمنشئات الإسرائيلية خلال جولة وصفها محللون إسرائيليون بالصعبة والغير متوقعة، من ناحية دقة إصابة الصواريخ الفلسطينية وقدرتها التأثيرية.
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