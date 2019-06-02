بلدية عسقلان تنشر ملاجئأ في أحيائها

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (كان) الاسرائيلية، أن بلدية عسقلان، بدأت اليوم الأحد، بنشر ملاجئ في بعض الأحياء التي ليس بها ملاجئ.وقالت الاذاعة: "عشرات الصواريخ والصليات أطلقت من قطاع غزة في جولة التصعيد الأخيرة، سببت دماراً واسعا في مدن كبرى بغلاف غزة".وأضافت: "إحدى المناطق التي تعرضت لصليات ثقيلة ومكثفة كانت مدينة عسقلان، والتي عطلت فيها البلدية كل مناحي الحياة بسبب سقوط الصواريخ كالمطر على المدينة".وتابعت الاذاعة ذاتها بالقول: "بعد شكاوى قدمها مئات المستوطنين لعدم و جود ملاجئ كافية في المدينة تقيهم من شظايا الصواريخ التي تطلق من غزة".وفي التصعيد الأخير على غزة، استطاعت المقاومة الفلسطينية إطلاق أكثر من 700 صاروخ تسببت بمقتل 6 إسرائيليين وإصابة العشرات من بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، وتضررت عشرات المنازل والمنشئات الإسرائيلية خلال جولة وصفها محللون إسرائيليون بالصعبة والغير متوقعة، من ناحية دقة إصابة الصواريخ الفلسطينية وقدرتها التأثيرية.