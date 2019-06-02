شؤون فلسطينية

قيادي يساري يوجّه رسالة لرئيس الوزراء بشأن تفريغات 2005

قيادي يساري يوجّه رسالة لرئيس الوزراء بشأن تفريغات 2005
رام الله - دنيا الوطن
وجّه عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بخصوص منتسبي تفريغات 2005.

وقال العوض في منشور له عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، في رسالته: "دولة رئيس الوزراء الاخ د. محمد اشتية، إن شعبنا يعتبر الحكومة برئاستكم، حكومة رد المظالم، وفي طليعتها موظفي 2005 و2006".

وأضاف العوض: "هذه الفئة استوفت كافة اجراءات توظيفهم وعملوا بتفان وانضباط حتى وقع الانقسام".

وختم القيادي اليساري، حديثه، قائلاً: "الحكومات التي سبقتكم ظلمتهم، وهم الان يتقاضون اقل من 700 شيكل، فهل بعد هذا الظلم ظلم؟".

يشار إلى أن منتسبي تفريغات 2005، قاموا خلال شهر رمضان، بتنظيم فعاليات افطار جماعي بسيطة، بهدف تسليط الضوء على معاناتهم.

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