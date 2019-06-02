كوشنير: خاشجقي "إرهابي متنكر بزي صحفي"

رام الله - دنيا الوطن

وصف المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنير، الصحفي السعودي الذي قتل بقنصلية بلاده العام الماضي بتركيا، جمال خاشقجي بـ "الإرهابي المتنكر بزي صحفي".





جاء ذلك، في محادثات غير رسمية، وفق ما أورد كتاب "ترامب تحت النار" والذي يكشف أسرار عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعديه.





يذكر أن خاشقجي قتل في قنصلية باسطنبول بلاده في الثاني من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، حيث وجهت اتهامات لفريق سعودي بقتلة وتقطيعه داخل القنصلية.

