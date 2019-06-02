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لماذا رفض رئيس الوزراء القطري أداء العمرة؟

لماذا رفض رئيس الوزراء القطري أداء العمرة؟
رئيس الوزراء القطري
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (عمون) الأردنية، إن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، رفض أن يعتمر.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس وزراء قطر، الذي ترأس وفد بلاده إلى القمم الخليجية العربية الإسلامية في مكة، أن يعتمر بدعوى أن الشعب ممنوع من الحج والعمرة.

بدوره، أثني الإعلامي القطري جابر الحرمي، على موقف رئيس وزراء قطر، وقال إنه "موقف يؤكد صلابة الجبهة الداخلية، وأن الجميع على قلب رجل واحد".

​وكانت وزارة الخارجية السعودية نشرت صوراً لاستقبال رئيس الوزراء القطري، الذي استقبله في مطار جدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف راشد الزياني، وأمين محافظة جدة، صالح التركي.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان رئيس وزراء قطر رسميا في قصر الصفا في مكة، كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على هامش اجتماع القمة الخليجية، والذي ظهر لحظة مصافحة بين ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر، الذي حضر نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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