شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تغلق مداخل البلدة القديمة من القدس وعدة شوارع في محيطها

شرطة الاحتلال تغلق مداخل البلدة القديمة من القدس وعدة شوارع في محيطها
شرطة الاحتلال في باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع في محيطها، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال التي انتشرت بالمئات في محيط البلدة القديمة، أجبرت التجار الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية، كما أجبرت التجار في شارعي صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة من إغلاق محالهم التجارية.

وكان نحو 1200 مستوطن يرافقهم 400 شرطي قد اقتحموا المسجد الأقصى بعد الاعتداء على المصلين واغلاق المصلى المرواني والمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدة وإلقاء قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين داخلهما.

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