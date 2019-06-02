شؤون فلسطينية

فلسطين تستضيف مؤتمر الاشتراكية الدولية أواخر يوليو المقبل

فلسطين تستضيف مؤتمر الاشتراكية الدولية أواخر يوليو المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، نبيل شعث، إن الاشتراكية الدولية ستعقد اجتماعاً لها في مدينة رام الله بالأسبوع الأخير من شهر تموز/يوليو المقبل تحت رعاية لجنة الشرق الأوسط في الاشتراكية.

وأوضح شعث في بيان له، اليوم الأحد، عقب لقائه السكرتير العام للاشتراكية الدولية لويس ايالا، في مكتبه برام الله، أنه وفد الاشتراكية سيقوم بعدها بزيارة تل ابيب للاجتماع مع انصار السلام وحل الدولتين من حزبي "ميرتس" و"العمل"، لبحث مجمل التطورات السياسية وسبل دعم المواقف الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن والمبادرات الاميركية المشبوهة الهادفة لإنهاء القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش التطورات السياسية الفلسطينية والاقليمية والدولية، وانسداد الأفق السياسي في الشرق الأوسط بسبب الانتهاكات والاجراءات الاسرائيلية، والسبل الكفيلة لحماية حل الدولتين كخيار سياسي يجمع عليه المجتمع الدولي .

وبين شعث أن الاجتماعات التي جمعته مع ايالا، بحثت في الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر مجلس الاشتراكية الدولية، في مدنية ورام الله الذي ستحضره عشرات الأحزاب الاشتراكية، مؤكدا استعداد حركة فتح ودولة فلسطين الكامل لإنجاح أعماله.

وقدم عرضاً سياسياً عن الاوضاع والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية في ظل المساعي الاميركية لفرض رؤية اسرائيل للحل عبر صفقة القرن، ومؤتمر البحرين المشبوه كأداة لتطبيق الشق الاقتصادي منها، ودور منظمة الاشتراكية الدولية في دعم الموقف الفلسطيني الرافض لأي حلول لا تلبي طموحات شعبنا وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وشدد شعث على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته وأحزابه السياسية بمختلف توجهاتها، لإلزام اسرائيل على وقف انتهاكاتها والانصياع للإدارة الدولية.

وسيشارك في المؤتمر عشرات الاحزاب الاشتراكية الحاكمة والمعارضة من 42 دولة اعضاء في لجنة الشرق الاوسط في منظمة الاشتراكية الدولية.

في السياق ذاته، عقد اجتماع في مقر مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح حضره الى جانب شعث وايالا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، ونائب المفوض العام للعلاقات الدولية عبد الله عبد الله، والأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، وممثلة عن جبهة النضال الشعبي، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بمؤتمر الاشتراكية في رام الله.

وقال شعث: ان انعقاد المؤتمر في  فلسطين بحضور رؤساء وممثلي احزاب الاشتراكية من أكثر من 42 دولة، يعد بمثابة دعم دولي كبير للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة التي تواجه فيه القضية الفلسطينية مشاريع التصفية التي تقودها الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية دائمة الحضور والاهتمام على طاولة الاشتراكية الدولية والتي أكدت دائما دعمها الكامل لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بفلسطين .

وأكد شعث أن وجود حركة فتح العضو الكامل في منظمة الاشتراكية الى جانب المبادرة الوطنية وجبهة النضال الاعضاء المراقبين فيها، يعطي دائما فرصة كبيرة لحضور قضيتنا الوطنية وشرح تطوراتها وابعادها والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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