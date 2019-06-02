شؤون فلسطينية

بسبب التوتر في الأقصى.. الأردن يبعث بمذكرة احتجاج دبلوماسية إلى إسرائيل

بسبب التوتر في الأقصى.. الأردن يبعث بمذكرة احتجاج دبلوماسية إلى إسرائيل
أحداث التوتر في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
بعثت السلطات الأردنية، بمذكرة احتجاج دبلوماسية إلى الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب حالة التوتر، التي شهدها المسجد الأقصى المبارك اليوم. 

وجاء في المذكرة، أن عمان ترفض انتهاك إسرائيل لحرمة الأماكن المقدسة، وتطالب بوقفها، وتحذر من تبعاتها. 

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة: "إن على إسرائيل احترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، خاصة في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ونددت أوساط فلسطينية مختلفة، رسمية، وشعبية، وفصائلية، بانتهاك قوات الاحتلال، حرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وإصابتهم بجروح متفاوتة، واعتقال العشرات، بالتزامن مع اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، وسط دعوات لشد الرحال إلى الأقصى، والتصدي للهجمات الوحشية التي تمارسها تلك القوات ومستوطنيها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الأحد، قرابة (50) مواطناً من الضفة الغربية، بينهم (40) مواطناً من القدس.

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