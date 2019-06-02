عربي

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا
انفجار ليبيا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 18 شخصاً في انفجار سيارتين ملغومتين، استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر طبي وسكان، إن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية، تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في وسط المدينة.

وكانت درنة معقلاً للمتشددين، وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومتراً من بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، سيطرته عليها بالكامل في حزيران/ يونيو 2018.

أخبار ذات صلة

المجلس الدستوري الجزائري: استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها

المجلس الدستوري الجزائري: استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها

معهد مصري: الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد مصري: الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

وزير عربي يَعتذر لمواطنيه بسبب الكهرباء

وزير عربي يَعتذر لمواطنيه بسبب الكهرباء

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

الداخلية تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

الداخلية تصدر تنويهاً "مهماً" حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

منوعات

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

عادل إمام يعود بقوة

عادل إمام يعود بقوة

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

شهيرة لـ&#34;رامز&#34; بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

شهيرة لـ"رامز" بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

عربي

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

المجلس الدستوري الجزائري: استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها

المجلس الدستوري الجزائري: استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له