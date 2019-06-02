إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

أصيب 18 شخصاً في انفجار سيارتين ملغومتين، استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود.





ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر طبي وسكان، إن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية، تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في وسط المدينة.



وكانت درنة معقلاً للمتشددين، وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومتراً من بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، سيطرته عليها بالكامل في حزيران/ يونيو 2018.



رام الله - دنيا الوطن