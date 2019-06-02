شاهد: تصاعد دخان بعد سقوط صاروخين أُطلق من سوريا على جبل الشيخ أمس

رام الله - دنيا الوطنعرضت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان، بعد سقوط أحد الصاروخين، اللذين أُطلقا من سوريا أمس على جبل الشيخ بالجولان المحتل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من سوريا باتجاه منطقة جبل الشيخ، دون وقوع إصابات.وردّ الجيش الإسرائيلي على إطلاق القذيفتين، باستهداف بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان، بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز (sa2).