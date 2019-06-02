دولي

شاهد: تصاعد دخان بعد سقوط صاروخين أُطلق من سوريا على جبل الشيخ أمس

شاهد: تصاعد دخان بعد سقوط صاروخين أُطلق من سوريا على جبل الشيخ أمس
منطقة جبل الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
عرضت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان، بعد سقوط أحد الصاروخين، اللذين أُطلقا من سوريا أمس على جبل الشيخ بالجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من سوريا باتجاه منطقة جبل الشيخ، دون وقوع إصابات. 

وردّ الجيش الإسرائيلي على إطلاق القذيفتين، باستهداف بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان، بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز (sa2).


 

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