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وزير الخارجية السويسري: نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية السويسري: نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران
وزير الخارجية السويسري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السويسري، انياتسيو كاسيس: إن بلاده تعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران.

من جهة أخرى، تتوقع وسائل إعلام يابانية، أن يلتقي رئيس الوزراء، شينزو آبي، خلال زيارته إلى طهران في الشهر الجاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ضمن جهود طوكيو لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت "ماينيتشي شيمبون"، إحدى أكبر الصحف في البلاد، عن مصادر حكومية تأكيدهم، أن آبي سيقوم في 12-14 حزيران/يونيو الجاري بأول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ عام 1978، ليلتقي رئيس الدولة حسن روحاني في 12حزيران/ يونيو والمرشد الأعلى خامنئي في 13 تموز/ يوليو، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشارت الصحيفة إلى أن طوكيو تعتبر الاجتماع بين آبي وخامنئي ضرورياً، في مجرى التخفيف من حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، إذ اضطلعت اليابان بدور الوسيط بين طرفي النزاع، وأيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الموقف.

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