شؤون فلسطينية

حاول قتل ابنته.. تفاصيل محاولة انتحار شاب فلسطيني بغزة

حاول قتل ابنته.. تفاصيل محاولة انتحار شاب فلسطيني بغزة
خاص دنيا الوطن
جريمة جديدة كادت تحدث في قطاع غزة، وذلك عندما أقدم الشاب (م ، ح)، (30 عاماً)، على الانتحار، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

في التفاصيل، أفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الشاب هدد بقتل ابنته الطفلة، ولكن الأمن تمكن من سحبها من يده، دون أن يفعل بها أي شيء.

وقال البطنيجي: أما الشاب فقد قطع وريد يده، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة"، مشراً إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وأشار الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، إلى أن الشرطة توجهت إلى المستشفى، حيث يرقد الشاب الفلسطيني، وأخذت افاداته، فتبين أنه شخص عاطل عن العمل، أما زوجته فهي التي تعمل، فضيق الحال، هو الذي دفعه لارتكاب ذلك.

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