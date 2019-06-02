حزب (الليكود) يؤكد رفضه لتشكيل حكومة وحدة مع (كاحول لافان)





وبحسب مصادر صحفية، قالت شاكيد: إنها لم تحسم بعد أمرها في مسألة العودة إلى الحلبة الحزبية، مضيفة أنه إذا عادت بالفعل فيمكن أن يكون ذلك ضمن (الليكود) أو (البيت اليهودي) أو (اليمين الجديد).



ووفق (مكان) فإن هناك خلافات في الرأي لدى (الليكود) بالنسبة لاستمرار الحملة على رئيس حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إذ يرى بعضهم أن ذلك يعزز من مكانته.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الأحد: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يريد تشكيل حكومة يمين قوية بقيادة حزب (ليكود) كبير.وأضافت: أن دعوة عضو حزب (الليكود) تساحي هانغبي الليلة الماضية، رئيسَ حزب (كاحول لافان) إلى تشكيل حكومة وحدة، لا تمثل إلا رأي هانغبي.من جهته، أوضح النائب عن (كاحول لافان)، ميكي ليفي، أن حكومة وحدة ممكنة، ولكن بدون نتنياهو.من جهة أخرى، يلتئم مؤتمر حزب (العمل) في غضون عدة أيام لبحث إجراء انتخابات لرئاسة الحزب، حيب بدأ اتصالات غير رسمية مع حزب (ميرتس) لخوض الانتخابات العامة المقبلة معاً.وتختار الهيئة العامة لـ (كنيست) غداً مراقب الدولة القادم على أن يكون إما مرشح الائتلاف الحكومي، مدير عام مجلس التعليم العالي، متانياهو انغيلمان أو مرشح المعارضة الميجر جنرال احتياط غيورا روم.وأوضح نتنياهو لمقربين منه نهاية الأسبوع الماضي، أنه لن يضمن مقعداً للوزيرة اييليت شاكيد في قائمة (الليكود) للانتخابات المقبلة.