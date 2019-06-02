معهد مصري: الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي المصرية، جاد القاضي: إن بعد غد الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وبداية شهر شوال.





وأوضح القاضي، وفق صحيفة (الشروق) المصرية، أن ذلك يأتي طبقاً للبيان العلمي والحسابات الفلكية، التي أجراها فريق المعهد، مشيراً إلى أن هلال شوال سيولد غداً الاثنين، وسيستمر ظهوره في الأفق بعد غروب الشمس.





وأشار القاضي، إلى أن ظهوره سيكون لمدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق في المدن المصرية المختلفة، موضحاً أنه بناءً على ذلك تم تحديد يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.



وشدد على أن القانون في مصر يعطي الأحقية في إعلان بداية الشهر العربي لدار الإفتاء، وليس لمعهد البحوث الفلكية أو لجهة أخرى.وأضاف أنه هناك ما يسمى بلجان الرؤية الشرعية وعددهم 10 لجان، تتضمن ممثلاً من دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية وممثل من هيئة المساحة، وظيفتها التحقق من رؤية الهلال وإبلاغ غرفة العمليات المركزية التي يترأسها المفتي، مشيرًا إلى أنه بناء على ما يرد إلى المفتي من معلومات اللجنة يتم تحديد بداية الشهر العربي.