إقليم شمال سومطرة يتعرض لهزة أرضية

رام الله - دنيا الوطنتعرض إقليم شمال سومطرة الإندونيسي، اليوم الأحد، إلى هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس (ريختر).وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا: إن مركز الزلزال يقع في سواحل منطقة جنوب "نياس" في الإقليم، وعلى عمق 48 كيلومترا.ولم تطلق الهيئة ولا مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادئ، تحذيرات بحدوث موجات عملاقة، كما نقلت وكالة (الأناضول).ووفقاً للمعلومات الأولية، لم يتسبب الزلزال بسقوط قتلى أو مصابين.