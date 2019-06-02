طالع: تفاصيل جدول الكهرباء خلال عيد الفطر السعيد بغزة

كشفت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، عن تفاصيل جدول وصل وقطع الكهرباء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرةً إلى أن العمل بالجدول، سيكون اعتباراً من الثلاثاء المقبل.





وأوضحت الشركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن جدول الكهرباء، سيكون أفضل بكثير من المعمول به حالياً، والذي يُطبق على أساس ثماني ساعات وصل مع بعض الزيادات مقابل ثماني ساعات قطع.





وأشارت الشركة، إلى أن الأزمة الحالية بالكهرباء، تنتهي مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه مع دخول أول أيام العيد، سيكون هناك تحسن كبير في جدول الكهرباء.





وحول أسباب ذلك، قالت الشركة: إن ذلك بسبب الإجازة لجميع المؤسسات والهيئات والمنشآت الرسمية، لافتة إلى أن ذلك سيكون مرهون بثبات الخطوط الإسرائيلية، وتشغيل ثلاثة مولدات في محطة توليد الكهرباء.

خاص دنيا الوطن