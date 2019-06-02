مقتل خمسة أفراد من الشرطة الأفغانية في تفجير سيارة مفخخة بولاية غزني

رام الله - دنيا الوطنقُتل خمسة أفراد من الشرطة الأفغانية، في تفجير سيارة مفخخة، بولاية غزني.وقال المتحدث باسم الولاية، محمد عارف نوري، الأحد، إن مقراً للشرطة وسط غزني، تعرض لهجوم بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل خمسة شرطيين، فضلاً عن إصابة أربعة مدنيين وسبعة عناصر من الشرطة بجروح، كما نقلت وكالة (الأناضل).بدورها تبنت حركة طالبان الهجوم، وادعى المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، مقتل العديد من أفراد الشرطة في العملية التفجيرية.