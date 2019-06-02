مسؤول عسكري إيراني: لن ندخر جهداً بالدفاع عن استقلال وسيادة وأمن البلاد





وأكد أن هذا الشيء، جاء نتيجة اتساع قوة إيران الإقليمية وتعزيز عمقها الإستراتيجي، وفق تعبيره.



وأوضح باقري في كلمة له بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني، التي تصادف الثلاثاء المقبل، أن قدرات إيران الدفاعية ونفوذنا الإقليمي نتاج مدرسة الإمام الخميني، مؤكداً أن طهران لن"تدخر جهداً في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن إيران في مواجهة الأعداء"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف باقري أن بلاده لن تتراجع "قيد أنملة عن قدراتها العسكرية والدفاعية"، مؤكداً أنها "ستحول أي تهديد إلى فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية وستقطع يد ورجل أي معتد".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد: إن حل أي أزمة في الشرق الأوسط غير ممكن من دون مشاركة طهران.