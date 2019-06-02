عربي

وزير عربي يَعتذر لمواطنيه بسبب الكهرباء

وزير عربي يَعتذر لمواطنيه بسبب الكهرباء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، اعتذاره الشخصي لسكان المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة، نتيجة عطل فني طارئ.

وقال خالد الفالح، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): "أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عطل فني طارئ".

وأضاف الفالح: "أؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تمكن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة، إن شاء الله".

ولفت الوزير السعودي، إلى "أنه يعمل مع الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ، وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك".

​وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، قالت: إنه "تمت إعادة الخدمة إلى ما يقارب 94% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكل حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقت قصير".

وذكرت أنه "تم توجيه فريق من المتخصصين في الوزارة لزيارة المناطق المتضررة فوراً، والوقوف على خطة الطوارئ وتقصي أسباب الانقطاع، وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلاً".

​وكانت بعض مناطق المملكة الجنوبية في السعودية، شهدت حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، وبحسب موقع صحيفة (المواطن) السعودية، فإن الانقطاع استمر لأكثر من 10 ساعات أمس السبت في مناطق جازان وعسير ونجران.

من جانبه، وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة، بحسب موقع صحيفة "(سبق) السعودية.

أخبار ذات صلة

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

إصابة 18 شخصاً بانفجار سيارتين ملغومتين شرق ليبيا

معهد مصري: الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد مصري: الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

نتنياهو: الغارات على سوريا فجراً نُفذت بإيعاز مني

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

رئيس عربي ينقل رسالة سلام من إيران لدول الخليج

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي على القنيطرة

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

خرافات التسليح بين دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

76130 طالباً يتوجهون السبت لامتحان &#34;الإنجاز&#34; في فلسطين والخارج

76130 طالباً يتوجهون السبت لامتحان "الإنجاز" في فلسطين والخارج

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

أسرى فلسطين: 350 حالة اعتقـال خلال أيار بينهم سبع سيدات و54 طفلاً

الداخلية تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

الداخلية تصدر تنويهاً "مهماً" حول آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

كحيل يُطالب بالمساواة بين مقاولي غزة والضفة بدفع الإرجاعات الضريبية كاملة

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الخارجية: الاحتلال يتحدى القمة الإسلامية وقراراتها باعتدائه عمداً على الأقصى

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الشعبية: التصعيد بحق الأقصى لعب بالنار وجزء من المزاودات الداخلية لليمين

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن دم في المسجد الأقصى

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

ممثلة للرئيس.. معايعة تُشارك في حفل تنصيب الرئيس السلفادوري

منوعات

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا خاصة بعد هذه الصورة

عادل إمام يعود بقوة

عادل إمام يعود بقوة

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

رغدة تهدد بالانسحاب على الهواء بعد كشف واقعة ضربها المبرح لسمير صبري

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

تدهور حالة الفنان المصري محمد نجم

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

موديل عراقية تثير الجدل بادعائها الزواج من وزيرين وحديثها عن الفساد

شهيرة لـ&#34;رامز&#34; بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

شهيرة لـ"رامز" بعد وقوعها ضحيته مقلبه: لا أريد أن أرى وجهك

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

سخرية واسعة من دينا الشربيني بسبب ملابس عمرو دياب

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

قرار غير متوقع من فضائية إماراتية تجاه علا الفارس بعد انضمامها لقناة الجزيرة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

أحمد سعد يثير غضب متابعيه بفيديو من أمام الكعبة

عربي

حزب &#34;تحيا تونس&#34; ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

حزب "تحيا تونس" ينتخب رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد رئيساً له

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين في إطلاق نار بالعاصمة السودانية

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة

إيزنكوت: تعاون أمني وثيق بين الموساد الإسرائيلي والدول العربية المُعتدلة